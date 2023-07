realistics imwunderland Freitag, 28.07.2023 | 15:55 Uhr

Diese Stadt hat Sorgen! - M.E. kommt das davon, dass sich Berlin selbst zur Partystadt Europas erklärt hat. Es treffen sich Partygänse/Partylöwen, Sprayer aus aus der ganzen Welt, u. der Berliner soll es, ohne zu murren, hinnehmen? Alles ist beschmiert u. verdreckt.

Wer so etwas macht u. will, soll in seinem Village bleiben. Dann wird noch oft getutet, 'musste auf's Dorf ziehen'! Wieso denn, ich bin Großstadtpflanze u. will es auch bleiben. Wo steht in Stein gemeißelt, dass Stadt, Parks, Plätze u. Verkehrsmittel, weil die Jugend(zeit) so schön u. frei ist, verdrecken- u. jeder, der auf einem Balkon eine Nacht durchfeiert u. die ganze Straße beschallen muss?

Ich bin auch dafür, dass man zusammensitzt, isst, trinkt u. sich unterhält, aber muss das denn in nächtlicher Ruhestörung ausarten? Sind denn die Jungen schon alle schwerhörig?Es gibt genügend Menschen, die am nächsten Morgen nicht bis 11/12 Uhr 'in de Koje' liegen können. Der Arbeitsalltag beginnt nicht selten schon um 5 Uhr.