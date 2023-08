Björn Berlin Sonntag, 13.08.2023 | 13:57 Uhr

Unser Dorf soll schöner werden! Ich hab gedacht, genau deshalb sind die Mieten in der Innenstadt und insbesondere in den "Szenebezirken" so besonders hoch: Weil da so schön viel los ist und am besten rund um die Uhr, mindestens aber die ganze Nacht lang, Paaaaaaaarty.



Letzteres ist insofern auch gar nicht so schlecht, als doch der Tourismus so ziemlich der einzige Wirtschaftszweig ist, der in der Sozialtransferhauptstadt Berlin mit ihrer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenzahl so richtig floriert.



Wer möchte, dass um spätestens 22 Uhr (besser um 20) die Kneipen geschlossen, die Bürgersteige hochgeklappt und am besten die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, findet doch auch in Berlin viele, viele Stadtteile, wo Friedhofsruhe herrscht. Ganz zu schweigen von der ausgedehnten Ödnis, die die Stadt umgibt. sich "Brandenburg" nennt und sich bis in die Nachbarländer hinein erstreckt. In Schwedt oder Stendal bspw. sind auch die Mieten niedriger.