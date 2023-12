Die Berliner Polizei geht davon aus, dass 387 rechtsextreme Fälle beim Staatsschutz nicht bearbeitet wurden. Der frühere Kommissariatsleiter, gegen den in diesem Zusammenhang ermittelt wird, war auch mit dem Mord an Burak Bektaş befasst.

Bei der Mehrzahl der nicht bearbeiteten Verdachtsfälle rechtsextremer Straftaten handelt es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um Sachbeschädigungen, um das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigungen, etwa bei Demonstrationen von Corona-Leugnern. In dem Zusammenhang werde gegen einen früheren Kommissariatsleiter und einen Sachbearbeiter ermittelt, sagte die Sprecherin weiter. Einer der Beamten soll auch an den Ermittlungen in dem bisher unaufgeklärten Neuköllner Mordfall Burak Bektas beteiligt gewesen sein.

Berliner Oppositionspolitiker und Neuköllner Betroffeneninitiativen befürchten, die ungeklärten Straftaten könnten mit politischen Motiven zu tun haben. Dem entgegen steht die Vermutung, die Beamten könnten schlicht überlastet gewesen sein. Ob in diesem Zusammenhang Überlastungsanzeigen oder so genannte "Liegevermerke" hinterlegt worden sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.