BVG-Streik am Freitag - Brandenburger und Berliner Schulen können Zeugnisvergabe vorziehen

Di 30.01.24 | 18:47 Uhr

Angesichts der Streiks im ÖPNV am Freitag fragen sich viele Eltern, wie ihre Kinder an diesem Tag das Halbjahreszeugnis bekommen sollen. Die Sorgen haben die zuständigen Behörden zur Kenntnis genommen - und reagiert.

Wegen des BVG-Streiks am Freitagvormittag können Berliner Schulen die Halbjahreszeugnisse schon einen Tag früher, also am Donnerstag (1. Februar), ausgeben. Darauf hat die Bildungsverwaltung am Dienstag hingewiesen.



Auch alle Unterlagen, die für den Übergang in die weiterführenden Schulen benötigt werden, können dann schon ausgehändigt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Entscheidung liege im Ermessen der Schulleitung. Der Unterricht am Donnerstag soll trotz Zeugnisausgabe planmäßig stattfinden. Die Zeugnisse bleiben auf den 2. Februar 2024 datiert.

Berliner Sorgentelefone an zwei Tagen erreichbar

Schulen, die schon am Donnerstag die Zeugnisse ausgeben, müssen am Freitag in den Grundschulen und den Primarstufen der Gemeinschaftsschulen sowie den Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt eine Betreuung sicher zu stellen.



Die Sorgentelefone der Bildungsverwaltung stehen aufgrund des angekündigten BVG-Streiks nun an zwei Tagen zur Verfügung, teilte die Behödre weiter mit. Freigeschaltet sind die Telefone am 1. Februar von 11:00 bis 15:00 Uhr und am 2. Februar 2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr. Die Ansprechpartner und alle nötigen Nummern hat die Bildungsverwaltung auf ihrer Internetseite [berlin.de] zusammengestellt.

Gleiche Regelung in Brandenburg

Auch das Brandenburger Bildungsministerium überlässt angesichts der ÖPNV-Streiks im Land den Schulen, ob sie Zeugnisse vorzeitig ausgeben. Das teilte das Ministerium am Dienstagabend mit.



Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen im Schülerverkehr könne jede Schule selbst entscheiden, ob die Zeugnisausgabe bereits in der letzten planmäßigen Unterrichtsstunde am Donnerstag oder regulär am Freitag erfolgt. Der letzte Schultag bleibe allerdings der Freitag. Rund 317.000 Schülerinnen und Schüler an 938 Schulen erhalten in Brandenburg ihre Halbjahreszeugnisse.

