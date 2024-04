Das Programm soll mehr Chancengerechtigkeit an den Schulen ermöglichen, so Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Ziel sei es, den Bildungserfolg stärker von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Das Programm soll zum neuen Schuljahr zunächst an 59 Schulen starten. Die Startchancen-Gelder sollen in rund 150 Berliner Schulen eingesetzt werden, 60 Prozent davon Grundschulen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, die Kinder zusätzlich in Lesen, Schreiben und Rechnen zu fördern. Die Mittel sind zudem für Baumaßnahmen und zusätzliche Beschäftigte wie Sozialarbeiter vorgesehen.