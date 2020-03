Kein Ende für Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in Sicht

"Bisher sind wir erst am Anfang der Pandemie", sagte der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Samstag. Mögliche Verlängerungen seien nicht ausgeschlossen und von der weiteren Entwicklung abhängig. Der Berliner Senat teilte mit, man erwarte, dass die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch nach Ostern gelten könnten. Eine Senatssprecherin sagte, es sei aktuell nicht abzusehen, zu welchem Zeitpunkt Regeln gelockert werden könnten oder ob gar weitere Maßnahmen nötig seien. Der Senat überprüfe die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung fortlaufend.

Derzeit darf man draußen nur allein oder zu zweit unterwegs sein. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner gemeinsamer Wohnungen. In Berlin sind viele öffentliche Orte, etwa Spielplätze, gesperrt, die meisten Parks aber sind für Besucher weiter offen. In Brandenburg ist zudem das Betreten öffentlicher Orte generell verboten. Ausnahmen gelten in beiden Bundesländern zum Beispiel für die Arbeit, das Einkaufen, für Arztbesuche oder etwa für dringende Behördentermine.