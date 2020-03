Seit Mitternacht gelten in Berlin strengere Regeln im Kampf gegen das Coronavirus - ab Montag könnten diese nochmals verschärft werden. Zuvor berät Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs. Die Entscheidung hänge vom Verhalten der Bürger am Wochenende ab.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus könnten am Sonntag weitere Maßnahmen beschlossen werden - auch für Berlin und Brandenburg: Per Telefonkonferenz will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten über mögliche Ausgangsbeschränkungen beraten. Ab 14 Uhr soll es vor allem darum gehen, ob es bundesweit einheitliche Regelungen geben wird.

Wie die Berliner Polizei twitterte, seien am Sonntag erneut nur Wenige auf den Straßen unterwegs. "Unglaublich viele Menschen haben den Ernst der Lage offenbar erkannt", schrieb die Polizei. Wer doch angesprochen werden musste, hätte verständnisvoll reagiert. Schon am Samstag hatte die Polizei bei eisigem Wind und 6 Grad spürbar weniger Menschen auf den Straßen der Hauptstadt registriert.

Der Berliner Senat will sich nach den Beratungen mit Merkel über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie austauschen. Das teilte eine Sprecherin am Sonntagvormittag mit. Bereits am Samstag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekannt gegeben. So sind ab sofort Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen untersagt. Gaststätten dürfen keine Gäste mehr platzieren , sondern Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen oder Ausliefern anbieten.

Zu möglichen weiteren Maßnahmen könnten zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen gehören. Dem "Tagesspiegel " liegt bereits ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor. Demnach haben sich Personen "ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft aufzuhalten". Ausgenommen davon seien Einsatzkräfte, Angehörige der öffentlichen Verwaltung und politische Amts- und Mandatsträger. Aber auch kurze Spaziergänge und "individualsportliche Aktivitäten alleine" oder "mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben", sollen demnach weiterhin erlaubt sein. Die Berliner CDU hatte am Samstag für die Hauptstadt eine sofortige Ausgangssperre für 21 Tage vorgeschlagen. Zu den Forderungen der Oppositionspartei gehören auch Bundeswehreinsätze im Inneren - unter anderem zur Überwachung der Ausgangssperre. Der Senat will bislang eine Ausgangssperre vermeiden.

Was bei einer Ausgangssperre erlaubt - und was verboten wäre

Einige Bundesländer - allen voran Bayern - haben ihre Bestimmungen bereits verschärft. Die Polizei in Bayern verzeichnete nach eigenen Angaben nur vereinzelte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Generell seien die Menschen diszipliniert und würden sich an die Auflagen halten, ergaben Nachfragen der DPA bei den Polizeipräsidien am Sonntagmorgen.

In Brandenburg sind Ausgangsbeschränkungen für die Bürger bislang nicht vorgesehen. Man müsse die nächsten Tage abwarten und beobachten, ob die bisherigen Maßnahmen griffen, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag. Restriktive Einzelmaßnahmen in Städten mit einer erhöhten Zahl an Sars-CoV-2-Infizierten wollte er nicht ausschließen. Auch Woidke nimmt am Sonntag an der Telefonkonferenz mit Merkel teil.

In Potsdam wurde unterdessen am Samstag die Außenbestuhlung an Cafés und Restaurants untersagt. Zudem dürfen in der Landeshauptstadt keine Alten- und Pflegeheime mehr besucht werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ordnete diese Schritte an und äußerte die Hoffnung auf landesweite Ausgangsbeschränkungen.



Sendung: Inforadio, 22.03.2020, 13 Uhr