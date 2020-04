Nachdem Berlin und Brandenburg am Freitag öffentliche Gottesdienste mit bis zu 50 Besuchern ab dem 4. Mai wieder erlauben, haben die Kirchen Schutzkonzepte gegen das Coronavirus beschlossen. Unter strengen staatlichen Auflagen für Hygiene und Abstand wären Kirchenbesuche so in größeren Gruppen erneut möglich, teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das Erzbistum Berlin am Freitag mit.