Nachdem sich in Schlachthöfen anderer Bundesländer Fälle von Corona-Infektionen häuften, hat die Grünen-Fraktion im Landtag regelmäßige Tests in großen Brandenburger Schlachtbetrieben gefordert. "Die Häufungen von Corona-Fällen in Großschlachthöfen zeigen, dass wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben", sagte der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke am Dienstag.

Die Angestellten arbeiteten und wohnten auf engstem Raum und häufig ohne notwendige Schutzmaßnahmen, so Raschke. "Auch ohne Pandemie gibt es hier dringenden Handlungsbedarf - das Virus legt nur den Finger in die Wunde." Für die Tests könne das zuständige Ministerium die nötigen Laborkapazitäten vermitteln. Zudem müssten Abstands- und Hygieneregeln konsequent eingehalten werden.