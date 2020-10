marbol Berlin Freitag, 23.10.2020 | 17:05 Uhr

Gestern ein Bericht im Fernsehen in den öffentlich rechtlichen!

Sämtliche Klassenräume im Deutschland mit Luftaustauschgeräten bestücken, Kosten ca. 1 Milliarde Euro

Unterstützung der Wirtschaft in Coronazeiten bis jetzt über 200 Milliarden Euro

Kosten für den BER in 3 Jahren zusätzliche 1 Milliarde

Finde den Fehler. Aber wir lüften ja, vor allem nach der Gebäudesanierung, weil die Gebäudehülle dann prima dicht ist.