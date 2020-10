Der Amtsarzt von Berlin-Neukölln befürchtet nach eigenen Angaben, dass sich auch andere Großstädte hinsichtlich der Corona-Zahlen so entwickeln könnten wie sein Bezirk. "Was wir jetzt in Neukölln erleben, sind nur die Vorboten von dem, was wir wahrscheinlich in allen Metropolen des Landes erleben werden. Neukölln ist der Sensor für das ganze Land", sagte Nicolai Savaskan dem "Tagesspiegel" am Donnerstag.