Früher Party, jetzt Schnelltest - die Schlange vor dem Kitkat-Club in Berlin-Mitte ist wieder da. Allerdings steht dort zurzeit niemand fürs Feiern und Tanzen an, sondern Menschen wollen sich kostenpflichtig per Schnelltest auf Corona testen lassen.

Am Freitag zog sich eine Warteschlange um das ganze Haus in der Köpenicker Straße - mit mehr oder weniger Abstand.