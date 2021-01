JürgenS Berlin Freitag, 22.01.2021 | 17:23 Uhr

Vorneweg: Ich bin kein Ken Jebsen Fan. Er ist mir oft zu harsch und drastisch.

Aber gut, das ist er halt und in einem freien Land brauchen wir auch solche bunten Journalisten. Warum nicht? Jeder mag doch selbst entscheiden wem er zuhört und wem er glaubt oder vertraut.



So so, "Faktenchecker haben viele von den Aussagen in Jebsens Beiträgen bereits komplett oder teilweise widerlegt". Ja gut, das kommt vor, auch beim rbb und anderswo sind gelegentlich Beiträge "komplett oder teilweise widerlegbar".

Mit Begriffen wie "Verschwörungserzähler" kommen wir auch nicht weiter, außer Sie vergessen einfach, dass im deutschen öff.-rechtlichen Fernsehen auch immer mal Verschwörungen aufgedeckt werden!

Jebsen so pauschal in die Ecke der "neurechten Szene" und "rechtsextremer Kanäle" zu rücken geht zu weit. Das sagen Sie einfach so pauschal, sollten das aber wenigstens knapp belegen.