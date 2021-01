Seit einiger Zeit landen in vielen Briefkästen Flyer, die vor einer Corona-Impfung und deren Folgen warnen. Dabei werden auch Behauptungen aufgestellt, die einer genaueren Prüfung kaum standhalten. Auf den ersten Blick ist das aber für viele Empfänger nicht zu erkennen.

Die Frage, ob man sich gegen Corona impfen lässt, ist derzeit allgegenwärtig. Im Internet finden sich dazu zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, die Informationen bieten und Aufschluss geben sollen.

Seit einigen Monaten geht auch eine gegenläufige Kampagne durch alle Bundesländer – und zwar ganz analog: Es werden Flyer verteilt, in denen behauptet wird, die Impfung könne krank machen, und die Bundesregierung schüre eine "medizinisch unbegründete Panik" vor Corona. Das Recherchezentrum "Correctiv" hat sich mit dem Thema beschäftigt – und knapp 200 verschiedene Flugblätter gezählt, auch in Berlin und Brandenburg landen sie in vielen Briefkästen.