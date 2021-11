Mathias Berlin Samstag, 06.11.2021 | 16:14 Uhr

Ach guck mal einer schau! Diese PERSONALNOT ist ja VÖLLIG ÜBERASCHEND und so gekommen!

Wo sind denn all die SONDERZAHLUNGEN AN EUCH HIN liebe Charite? In Personal wurde das ja offenkundig nicht investiert. Gab es da eventuell im Management BONUSZAHLUNGEN sponsored by Spahn und ALLEN ANDEREN die in die Krankenkasse einzahlen?



Ich frage nur für einen Freund....