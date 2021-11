Senatorin Scheeres kündigt an - Berliner Kitas sollen fächendeckend Lolli-Tests bekommen

Do 18.11.21 | 15:33 Uhr

Bild: dpa/Roland Weihrauch

Um Corona-Tests bei Kitakindern in Berlin zu erleichtern, sollen dort auch verstärkt sogenannte Lolli-Tests als Schnelltests eingesetzt werden. Das kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus an. Die Tests würden derzeit bestellt und dann "flächendeckend in Kitas" angeboten.



Bei Lolli-Tests geht es um eine Speichelentnahme über das Lutschen an einem Tupfer oder anderem Gegenstand. Für kleine Kinder ist das einfacher als die Probenentnahme aus der Nase. Ein Teil dieser Lolli-Tests wurde bisher im Labor mit der PCR-Methode analysiert. Aber es gibt inzwischen auch Schnelltests mit dieser Lolli-Methode, die sofort ein Ergebnis liefern - so wie die bekannten Schnelltests mit der Probe aus der Nase.

dpa/Roland Weihrauch Kita-Pilotprojekt in Berlin - Eltern, Erzieher und Politiker fordern flächendeckende Lolli-PCR-Tests Die Corona-Zahlen steigen. Eltern in Schulen und Kitas in Berlin diskutieren, wie sie die Jüngsten am besten schützen können. Eine Möglichkeit sind so genannte Lolli-PCR-Tests - doch die sind nicht billig. Von Kirsten Buchmann

Pilotprojekt im 29 Kitas

Scheeres sagte, die Sensitivität dieser Tests sei nicht so hoch wie bei den klassischen Schnelltests. "Aber die Eltern wünschen sich Lollitests als Schnelltests in Kindertageseinrichtungen." Daher setze man das um.



Von Seiten des Landes hatte es zunächst ab August ein Pilotprojekt mit Lolli-PCR-Tests in 29 Kitas gegeben. Ausgewertet sein sollte es der Bildungsverwaltung zufolge ursprünglich im September, dann wurde die Pilotphase bis Mitte September verlängert. Für Mitte war eine Auswertung angekündigt worden.

dpa/R. Weihrauch Lolli-PCR-Tests in Kitas - Lutschen, aber nur testweise Einmal Mund auf und nuckeln: Berliner Kitas sollen die vom RKI empfohlenen Lolli-PCR-Tests erproben. Doch das Projekt läuft schleppend an. In Brandenburg gibt es dazu gar keine Pläne - eine Kita in Oberhavel nahm es selbst in die Hand. Von Kirsten Buchmann und Sabrina Wendling

Weiterhin keine Testpflicht in Kitas

Eine Testpflicht in Berliner Kitas lehnt Scheeres trotz der hohen Inzidenzen und Forderungen nach einem besseren Schutz für Kinder vor einer Covid-19-Erkrankung weiterhin ab. Diese werde von einem "relevanten Teil der Elternschaft sowie der Einrichtungen nicht befürwortet", so ein Sprecher.



Während Tests für Schulkinder flächendeckend verpflichtend einführt wurden, setzt Berlin in Kitas auf Freiwilligkeit der Eltern. Der Landeselternausschuss Kita fordert seit Monaten eine flächendeckende Testpflicht auch für Kita-Kinder. Nur so könne ein besserer Schutz erreicht werden.