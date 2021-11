Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schüler ist in Brandenburg deutlich stärker gestiegen als in Berlin.

An Brandenburger Schulen wurden am Donnerstag (Stichtag) 6.182 positiv getestete Kinder und Jugendliche registriert, in der Vorwoche waren 4.813 der insgesamt fast 300.000 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der positiv getesteten Lehrkräfte stieg von 376 auf 490, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte.

Von den 923 Schulen in Brandenburg waren am Donnerstag zwei Schulen geschlossen. In der Woche zuvor waren es noch drei Schulen.