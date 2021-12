Neun Bewohner eines Pflegeheims in Lindow gestorben

Do 02.12.21 | 13:53 Uhr

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Lindow (Ostprignitz-Ruppin) sind innerhalb von drei Wochen neun Bewohner gestorben. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, waren die Gestorbenen über 80 Jahre alt, teilweise auch über 90 Jahre alt.

Die Meldung über die Toten, die an unterschiedlichen Tagen starben, sei verzögert erfolgt, obwohl es in einem solchen Fall eine sofortige Meldepflicht an das Gesundheitsamt gebe. Für die gesamte Einrichtung gilt derzeit ein Besuchsverbot. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" [maz.de / nur für MAZ+-Abonnenten] darüber berichtet.