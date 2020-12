Der neue Flughafen BER hat wegen der Corona-Krise im ersten Monat seines Betriebes deutlich weniger Passagiere verzeichnet als seine Vorgänger.

Wie die Betreibergesellschaft FBB am Freitag mitteilte, starteten oder landeten im November rund 210.000 Passagiere am Flughafen "Willy Brandt". Im Oktober hatten die Flughäfen Schönefeld und Tegel noch zusammen 581.322 Fluggäste und damit mehr als das Doppelte gezählt. Der BER war am 31. Oktober eröffnet worden.