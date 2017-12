Paula Berlin Freitag, 08.12.2017 | 18:25 Uhr

Von dem Geschehen mit so vielen Flüchtlingen völlig überrollt, sind es nicht diese Sachbearbeiter die zur Verantwortung zu ziehen sind. Wenn Menschen die kriminelle Energie aufbringen unter einer oder mehreren Identitäten zu leben und so u.A. Leistungen zu erschleichen, bedarf es besonderer Prüfung. Das ist damals an den meisten Grenzen nicht geschehen und bis vor einigen Monaten waren die hier zuständigen Behörden weder mit Geraten zur Identivizierung gefälschter Pässe noch mit der Technik für die Abnahme von Fingerabdrücken ausgestattet. Die Bundespolizei hat das an der Grenze vielfach nicht geschafft.

All das und die Folgen lassen sich leider nicht rückging machen und kommen aktuell und in Zukunft hoffentlich nicht mehr vor.