Der deutsche Kaiser ist realitätsblind, das Volk hungert. Doch am 9. November 1918 wird in Berlin eine Falschmeldung ausgegeben, die erst die Monarchie beendet und schließlich den Ersten Weltkrieg. Von Oliver Noffke

Mehrfach hat sich das Schicksal der Deutschen an einem 9. November entschieden. 1923 missglückt an diesem Tag Adolf Hitlers Versuch, die bayerische Regierung zu stürzen. Während seiner daraus resultierenden Haftstrafe schreibt er sich den Hass vom Herzen und legt auch mit diesem Bestseller einen Grundstein für seine spätere Machtübernahme. 1938 verliert die aufgepeitschte Mehrheitsgesellschaft an diesem Datum jegliche Hemmungen. Als die systematische Verfolgung der Juden beginnt, springt das Volk auf zum Höllenritt mit den Nationalsozialisten. Am Ende blickt die ganze Welt in den Abgrund. 1989 zerbröselt die DDR, als Günter Schabowski versehentlich, aber "unverzüglich", die Grenzen öffnet. Schnell wird klar: Selbst Todesstreifen verlieren ihre Schrecken, wenn Trabis hindurchknattern.

Vor 100 Jahren wird am 9. November in Berlin die deutsche Monarchie begraben. Ausgerechnet von einem Monarchen. Reichskanzler Prinz Max von Baden verkündet, dass Wilhelm II. auf den Kaisertitel verzichtet. Sein Sohn und Thronfolger werde nicht nachrücken und auch Preußenkönig wollten beide nicht sein, so der Reichskanzler. Der Kaiser weiß davon nichts. Von Baden setzt bewusst eine Falschmeldung in die Welt. Fake news sozusagen. Das interessiert allerdings niemanden.

Zu Beginn des Jahres 1918 hielten die meisten Deutschen es noch für ausgeschlossen, dass ihr Land den Krieg verlieren könnte. Am 3. März zwangen die Mittelmächte der neuen bolschewistischen Führung in Moskau einen erniedrigenden Friedensvertrag auf. Russland zerfiel, schied aus dem Krieg aus und war vorerst mit sich selbst beschäftigt. Die Oberste Heeresführung beorderte daraufhin Hunderttausende Soldaten von der Ostfront ab. Sie sollten die Truppen im Westen unterstützen, die seit Jahren in den zerschossenen Landschaften Belgiens und Ostfrankreichs kauerten. Orte, die auf Bildern aussehen, wie mit Asche und Kohle gezeichnet, in Wahrheit aber mit Blut getränkt und Gedärmen übersät waren. Dabei überschätzten Generäle und Kaiser die Kraftreserven und Leidensfähigkeit ihrer Soldaten. Den Frust nach Jahren des Hungerns unterschätzten sie wiederum.

Nachdem im Sommer 1916 Unwetter die Ernte verhagelt hatten, wurden Grundnahrungsmittel knapp. Im Winter sank die durchschnittliche Tagesration pro Kopf auf etwa 1.000 Kilokalorien, nicht einmal die Hälfte des Normalen. Beim Anstehen in den immer länger werdenden "Lebensmittelpolonaisen" in den Städten kollabierten regelmäßig ausgemergelte Menschen. Der Sieg gegen Russland wurde zum Pfand, um weiter durchzuhalten. Nur noch ein paar Wochen hungern, bis auch Frankreich und die Briten niedergerungen sein werden, war die Devise. Nur kam dieser Sieg nicht.

In den Stellungsschlachten der Westfront hatte stets derjenige die schlechteren Karten, der sich zuerst aus den Schützengräben wagte. Wer angriff, rannte in die Kugeln des Gegners. Die deutschen Truppen wurden zudem durch einen gravierenden taktischen Fehler ihrer Militärführung in Gefahr gebracht. Statt Verstärkung dorthin zu schicken, wo am ehesten ein Durchbruch zu erwarten war, wurde die Nachhut da eingesetzt, wo die Entente am hartnäckigsten Widerstand leistete. Die deutschen Soldaten wurden verheizt. Allein im Frühjahr 1918 starben fast eine Viertelmillion deutschen Soldaten. Noch einmal so viele waren verwundet oder wurden vermisst.

Am Ende des Sommers waren die Deutschen nach wie vor hungrig und entsetzt, ob der hohen Verluste. Der Kaiser nahm solche Sorgen gar nicht wahr, so der britische Historiker John C. G. Röhl. In seiner umfangreichen Biografie "Der Weg in den Abgrund" von 2008 beschreibt Röhl, wie eine Rede Wilhelms Anfang September die Mitarbeiter einer Rüstungsfabrik in Essen schockiert. Statt sich an das Redemanuskript zu halten, faselt er davon, dass der Krieg noch Jahre andauern könnte, beklagt sich über angebliches Versagen der Parteien, obwohl deren Gestaltungsspielraum recht gering ist, und droht denen, die Schlechtes über die Armee verbreiten würden. Aus den Reihen der Arbeiter rufen Einzelne "Hunger".