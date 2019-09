Beobachter Samstag, 28.09.2019 | 09:44 Uhr

Werde ich es noch erleben, daß der RBB irgendwann auch mal die Kommunistenverfolgung der Bundesrepublik thematisiert, bei der etwa 9000 Linke als politsche Gefangene langjährige Haftstrafen absitzen mußten und hunderttausende Linke und Sympathiesanten verfolgt und kriminalisiert wurden? Oder muß ich etwa diese unredlich einseitige Geschichtsdarstellung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ertragen und bezahlen?



"Die Geschichtsaufarbeitung in der heutigen Bundesrepublik ist geprägt durch vereinfachte westliche Erfolgsgeschichten auf der einen und durch ostdeutsche Horrorgeschichten auf der anderen Seite. Geschichtsbetrachtung wird von aktuellen Westnormen bestimmt, ostdeutsche Erfahrungen werden marginalisiert. Der Einigungsprozess wird dadurch stark belastet."



(Prof. Andrew H. Beattie in "Learning from the Germans? History and Memory in German and European Projects of Integration", University of Technology Sydney, 2007)