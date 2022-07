Alfred Neumann Berlin Mittwoch, 20.07.2022 | 07:12 Uhr

Der Via-Berlkönig war nur ein Konkurrenzangebt zu ähnlichen Diensten und beschränkte sich vor allem auf Teile der östlichen Berliner Innenstadt, wo der "normale" ÖPNV ja ach so schlecht ist. Als die hier neue Diesel angeschafft haben, waren andere wie CleverShuttle oder Moia in HH elektrisch unterwegs. Um den BerlKönig BC ist es auch wg. Corona still geworden.



Während hier das "innovative" Rufbuskonzept verschoben wird, gab es erste Pilotprojekte Ende der 70er bereits in Niedersachsen. Eine Renaissance haben On-Demand-Dienste schon vor Jahren in anderen Bundesländern unter Namen wie Anrufsammeltaxi erlebt und ergänzen dort in der Fläche insbesondere zu nachfrageschwachen Zeiten den ÖPNV. Andernorts ist man schon etwas weiter: In den USA und Südkorea sind Taxies vollautonom unterwegs. Der Gesetzgeber hat auch hierzulande dafür den rechtlichen Rahmen geschaffen. In München drehen wirklich autonome Kleinbusse ihre ersten Runden mit Sicherheitsfahrer, aber noch ohne Fahrgäste.