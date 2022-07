Wenn die Sonne brütet, wird es besonders für ältere oder vorerkrankte Menschen gefährlich. Brandenburg will mit einem sogenannten Hitzeaktionsplan gegensteuern. Doch der kommt frühestens Ende des Jahres. Von Karsten Steinmetz rbb24 spezial: "Heiße Tage in Berlin und Brandenburg" um 20:15 Uhr

Wenn Fritz Reusswig vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung über Hitze sprechen möchte, sucht er sich dafür am liebsten den Platz vor dem Mercure-Hotel in der Potsdamer Innenstadt aus. Er ist für Reusswig ein Parade-Beispiel für eine Betonwüste, für die Versiegelung von Innenstädten.

Seine Ideen kann Reusswig direkt in den Brandenburger Hitzeaktionsplan einbringen. Der Klimafolgenforscher ist Teil des Gremiums, das an der Erstellung arbeitet. Wenn absehbar ist, dass ein besonders heißer Tag bevorsteht und die 30-Grad-Marke überschritten wird, so Reusswig, sollen konkrete Maßnahmen eingeleitet werden.

"Der Ablaufplan in der Kita könnte dann umgestellt werden", erzählt Reusswig. In Pflegeheimen sollen Bewohner dann in besonders kühle Räume umziehen, das Personal in Krankenhäusern müsste darauf achten, Medikamente noch kühler zu lagern als normalerweise. "Das wären Akutmaßnahmen, die wir tagesaktuell ergreifen könnten."

Langfristig sollen unter anderem Pflegeeinrichtungen mit Belüftungssystemen und Thermoverglasungen ausgestattet werden. Im Freien sollen mehr Bäume für Schatten sorgen und weniger Betonwüsten wie vor dem Potsdamer Mercure-Hotel entstehen.