Was bei der Berlin-Wahl schiefging und was besser werden muss

Wahlen sollen in Berlin künftig stärker zentral organisiert werden. Das ist das wichtigste Fazit der Expertenkommission, die das Debakel bei der letzten Berlin-Wahl analysiert hat. rbb|24 stellt die wichtigsten Punkte des Abschlussberichts vor.

In dem mehr als 60 Seiten starken Dokument kommen die 21 Expertinnen und Experten zu dem Schluss: "Die aufgetretenen Probleme am Wahltag waren rückblickend die Folge vermeidbarer Fehler einer zu wenig vorausschauenden Planung und Vorbereitung der Berliner Wahlen."

Umgesetzt werden soll das alles, so weit möglich, vor der nächsten Wahl in Berlin. Viel Zeit bleibt nicht: Sollten tatsächlich Teile der letzten Wahl wiederholt werden müssen, könnte die nächste Abstimmung schon in wenigen Monaten anstehen.