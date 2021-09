Berliner Berlin Donnerstag, 30.09.2021 | 07:56 Uhr

Sollten sich die Pannen häufen, muss man sich tatsächlich überlegen die Wahl vielleicht zu wiederholen. Es ist schon echt unglaublich was hier gerade passiert, 3 Tage nach der Wahl gibt es aus 22 Wahlkreisen nur Schätzungen in Charlottenburg Wilmersdorf, nicht nur das in Pankow die Stimmen neu ausgezählt werden. Auch hört man das in einigen Wahlkreisen in Berlin Stimmzettel nicht nur für das kommunale Parlament sondern auch auf Bundesebene an 16-Jährige ausgegeben worden sind. Gut das mag jetzt nicht so wichtig erscheinen, ist aber ein weiterer Fehler.