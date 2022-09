Der Bund möchte die Bevölkerung mit einem neuen "Abwehrschirm" von bis zu 200 Milliarden Euro vor den stark steigenden Energiepreisen schützen. Die bis zuletzt umstrittene Gasumlage wird nicht kommen, stattdessen soll es eine Strom- und Gaspreisbremse geben, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin mitteilte.

Die Mehrwertsteuer auf die Lieferung von Gas soll wie geplant vom 1. Oktober an von 19 auf sieben Prozent reduziert werden. Gleiches solle auch für Fernwärme gelten, sagte Habeck. Die Maßnahme soll bis zum 31. März 2024 gelten. Die Finanzmittel dafür sind nicht in dem bis zu 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm enthalten, sondern werden zusätzlich aus dem normalen Haushalt gestemmt.

Die Gasumlage, die eigentlich vom 1. Oktober an erhoben werden sollte, werde nun per Verordnung zurückgezogen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Sollten Verbraucher sie schon gezahlt haben, müsse sie zurückgezahlt werden.

Der Kanzler stellte klar, dass Russland seine Energielieferungen als Waffe einsetze. Spätestens seit den Beschädigungen an den Pipelines in der Ostsee könne man daher sagen: "Auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden."

Die Kosten für Heizung und Strom dürften bei vielen in der nächsten Zeit deutlich steigen. Hohe Abschläge oder Nachzahlungen könnten dann auch Erwerbstätige in Bedrängnis bringen. Was viele nicht wissen: Auch wer arbeitet, kann beim Jobcenter Unterstützung bekommen. Von Anna Bordel

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bewertete die neuen Pläne der Bundesregierung zur Begrenzung der Energiepreise noch am Donnerstag positiv. "Unser Einsatz hat sich gelohnt: Der Energiepreisdeckel kommt. Das wird den Menschen und den Unternehmen in unserem Land enorm helfen", sagte die SPD-Politikerin. "Es wird die Menschen wieder ruhiger schlafen lassen und ihnen Sorgen und Ängste nehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen."

Dass der Bund 200 Milliarden Euro dafür investiere, zeige: "Der Ernst der Lage wurde erkannt und das Problem wird jetzt an der Wurzel angegangen", so Giffey. "So sichern wir unsere Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft und den Wohlstand, der in den letzten über 30 Jahren seit dem Fall der Mauer in Deutschland erarbeitet wurde."