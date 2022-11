ARD-Themenwoche "Wir gesucht - Was hält uns zusammen?" - Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland?

So 06.11.22 | 16:29 Uhr

picture alliance/Eibner-Pressefoto Audio: rbb24 Inforadio | 06.11.2022 | Andreas Reuter | Bild: picture alliance/Eibner-Pressefoto

Wie die Bundesbürger den Zusammenhalt in der Gesellschaft einschätzen, darüber hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest-Dimap im Auftrag der ARD Bürger befragt. Und die Resultate regen zum Nachdenken an.

Die Stimmung unter den Deutschen ist im November eher angespannt als gemäßigt. So sind zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass es ihnen eher schlecht oder sehr schlecht geht. Nur einem Drittel dagegen geht es gut oder sehr gut. Das ist der Befund einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD zur jetzt startenden Themenwoche unter dem Titel "Wir gesucht - Was hält uns zusammen?". Hierzu wurden deutschlandweit 1.211 Wahlberechtigte per Telefon oder Online Ende Oktober befragt.

"Haarrissen" keine Spaltungen werden lassen

In einer Stellungnahme sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass in dieser Umfrage die Größenordnung der Aufgabe sichtbar werde, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bewahren oder wiederherzustellen. "Der Ton verändert sich in den Auseinandersetzungen ganz spürbar, und die Sorgen werden größer mit Blick auf die Dreifach-Krise von Pandemie, Klima und Krieg in der Ukraine. Insofern müssen wir das sehr ernst nehmen und versuchen, mit unseren Möglichkeiten zu verhindern, dass aus den Haarrissen, die erkennbar sind, wirklich Spaltungen werden“, unterstrich er.

Konflikt zwischen Arm und Reich sehr groß ausgeprägt

Die Umfrage machte zudem deutlich, dass es in Deutschland einen Konflikt zwischen Arm und Reich gibt. So sagten drei Viertel der Befragten, dass dieser Konflikt groß (45 Prozent) oder sehr groß (31 Prozent) ist. Zwei Drittel machten zudem große (40 Prozent) oder sehr große (22 Prozent) Konflikte zwischen Einheimischen und Zugewanderten aus. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) schätzten das Konfliktpotenzial zwischen Ost- und Westdeutschen weniger groß (41 Prozent) und klein (14 Prozent) ein. Dagegen sehen 72 Prozent der Befragten im Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern von Corona-Maßnahmen großes (43 Prozent) bis sehr großes (29 Prozent) Konfliktpotenzial.

Schlechte Noten für Debattenkultur

Die Debattenkultur bekommt in der Umfrage durchweg schlechte Noten. Debatten werden alles in allem fair und respektvoll geführt und meistens findet sich am Ende ein Kompromiss - das glaubt nur eine Minderheit. 70 Prozent dagegen sagen, in Debatten gibt es zu wenig Interesse an der Meinung der anderen Seite.

Sendung: Das Erste, 5.11.2022, 18:30 Uhr