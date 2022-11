"Klein, klein können wir uns nicht mehr leisten"

"In der Anfangszeit war es wirklich schwierig", sagt Hans-Georg Miethke. Ärzte habe es damals nicht gegeben in der Gropiusstadt, erklärt der 80-Jährige. Da habe man in die Stadt fahren müssen. Der ehemalige Postbeamte hatte eine Genossenschaftswohnung des Beamten-Wohnungs-Vereins ergattert, sechste Etage. Heute lebt er mit seiner Partnerin im ersten Stock, 74 Quadratmeter für 550 Euro warm.

Miethke zog 1969 in die Gropiusstadt im West-Berliner Süden. Sieben Jahre vorher, genauer: am 7. November 1962, war der Grundstein für Berlins erste Trabantenstadt gelegt worden – in Anwesenheit des damals regierenden Bürgermeisters Willy Brandt und des eigens aus New York angereisten Planers Walter Gropius. Bis heute türmen sich hier in Neukölln über 20.000 Wohnungen so hoch wie nirgendwo sonst in Berlin.

90 Prozent der Wohnungen wurden als Sozialwohnungen errichtet, vor allem durch die städtische Degewo und Gehag – die war damals noch in kommunaler Hand. Gropiusstadt, das ist viel günstiger Wohnraum, von der Stadt und Genossenschaften auf wenig versiegelter Fläche gebaut. Wurde in der Gropiusstadt vor 60 Jahren womöglich der Grundstein für die Stadt der Zukunft gelegt? Noch 2012, beim 50. Jubiläum der Siedlung, hätte diese Frage sicher für Irritationen gesorgt. Hochhäuser – die Kulisse sozialer Brennpunkte schlechthin – mitten in Berlin, der Stadt der gründerzeitlichen Mietskasernen?

In den 70er und 80er-Jahren galt die Siedlung als sozialer Problemfall. "Überall stank es nach Pisse und Kacke", schildert Christiane F. 1978 in dem Bestseller "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" die Situation in der Gropiusstadt. Nicht nur die Grünflächen zwischen den Hochhäusern seien verdreckt, auch die Treppenhäuser und Flure der Häuser selbst.

Auch vor 60 Jahren war Wohnraum knapp, der Mauerbau verschärfte die Not in West-Berlin. Bereits am Tag der Grundsteinlegung war klar: So, wie ursprünglich von Walter Gropius entworfen, würde die neue Siedlung nie gebaut. Es fehlten einfach zu viele Wohnungen.

Sind daran die vielen Etagen, die Anonymität in der Großsiedlung schuld? "Ich glaube, man kann Architektur nicht für alles verantwortlich machen, was mit ihr später passiert", sagt Frank Eckardt, der Stadtsoziologe an der Bauhaus-Universität in Weimar ist. Als Gründe für die Probleme der Gropiusstadt sieht er vor allem die Belegungspolitik und die schlechte soziale Infrastruktur. "Aber das hat man nicht so auf dem Schirm gehabt und als Selbstläufer gesehen, der sich zurechtrüttelt", so der Soziologe. Das sei aber nie geschehen. Stattdessen hätten sich die vielen einzelnen Probleme gegenseitig verschärft.

Das Gebot in den Nullerjahren lautete also: Aufwerten. Auch ohne Wohnungsberechtigungsschein konnte man jetzt in die ehemaligen Sozialwohnungen ziehen. Es kamen viele Menschen mit Mirgrationsgeschichte. Wer durch die weitläufigen Grünanlagen spaziert, sieht mittlerweile vor allem Ältere.