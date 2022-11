Das Bildungscampus-Projekt in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) soll vorerst gestoppt werden. Das hat am Mittwochabend der Hauptausschuss der Stadt entschieden.

Nach den nun vorliegenden Planungen steigen die kalkulierten Baukosten auf rund 65 Millionen Euro. Zuletzt hatte die Stadt noch mit Kosten von 53 Millionen Euro gerechnet. Auch seien zuvor in Aussicht gestellte Fördergeldzusagen nicht erfolgt - etwa vom Brandenburger Bildungsministerium sowie im Rahmen der Nationalen Projekte des Städtebaus, teilte die Stadtverwaltung mit. "Damit entsteht eine Finanzierungslücke von mindestens 35 Millionen Euro", sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (CDU/Freie Wählergemeinschaft) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Die Mitglieder des Hauptausschusses und die Stadtverwaltung haben deshalb am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Arbeiten am Projekt mit sofortiger Wirkung einzustellen. "Es sind die allgemeinen Kostensteigerungen am Bau und dann kommt noch der Fachkräftemangel für das Projekt hinzu. Das ist das gute Recht aller Beteiligten so eine Entscheidung zu treffen", sagte Gehrmann dem rbb.