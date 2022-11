realistics imwunderland Donnerstag, 24.11.2022 | 13:31 Uhr

Der Ursprung der Eisenwerte liegt in der chemischen Zusammensetzung der Böden und des Untergrundes, der dann als Abraum und dieser im Kontakt mit Wasser dessen chemisch-physikalische Eigenschaften bestimmt. So viel dazu. Interessant ist aber der Fall dann doch, weil m.Wisens nach erstmals die Wasserrahmenrichtlinie in den Focus gebracht wird. Deshalb darf man auf die gerichtliche Beurteilung sehr gespannt sein. rbb24 berichtet?

Hohe Eisenwerte im Trinkwasser sind eine Gesundheitsfgefahr, aber wenn sich derartige Flocken in den Leitungen lösen, dann gibt es anstatt der weißen Wäsche mal eine hellbraune. Davon konnten sehr viele Lausitzer Haushalte früher "ein Lied singen", wenn man glaubte, dass die weiße Wäsche Wäsche erledigt wäre, dann immer wieder mal die Überraschung aus der Waschmaschine. Ganz schöner Mist. Dann gings erst richtig los, was für ein Wasser-Verbrauch.