Nach dem "Pankower Tor" zieht sich im Bezirk ein weiteres Bauprojekt in eine Endlosschleife. Die BVV hat zwar grünes Licht für die Hochhauspläne nördlich des Thälmannparks gegeben. Doch passieren wird dort so schnell nichts. Von Frank Preiss

Schon seit vielen Jahren wird im Bezirk Pankow darum gerungen, was genau am Nordrand des Ernst-Thälmann-Parks in Prenzlauer Berg entstehen soll. Im Jahr 2011 kaufte der Berliner Investor Christian Gérôme das 28.000 Quadratmeter große Areal zwischen den S-Bahnhöfen Greifswalder Straße und Prenzlauer Allee. Er will dort, auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände, bis zu drei Hochhäuser mit Wohnungen sowie Gewerbeflächen bauen. Besonders an den Hochhausplänen regt sich in den Reihen der Pankower SPD und Linken starker Widerstand.

Im Gespräch ist zudem ein Flächentausch zwischen dem Investor und dem Bezirk, damit auf dem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße eine Oberschule entstehen kann. Auch an diesem Punkt gehen die Meinungen der Fraktionen in der Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV) weit auseinander.