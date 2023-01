Der zweite Corona-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags beginnt Ende März mit der Vernehmung von Zeugen. Das hat der Ausschuss bei der Veröffentlichung seines weiteren Terminplans am Freitag in Potsdam angekündigt.

Wie der Vorsitzende Danny Eichelbaum (CDU) mitteilte, soll es am 30. März um die Impfstrategie und die Wirkung der Impfung gehen. Am 17. Mai soll sich die Beweiserhebung um Kinder und Jugendliche im Lockdown drehen. Am 1. Juni sollen dann weitere Zeugenvernehmungen zum Thema Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen und Proteste folgen. Die Vernehmungen sollen am 1. September fortgesetzt werden.