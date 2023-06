Unbekannte haben in Berlin-Neukölln antisemitische Plakate aufgehängt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

"Wir sind am Freitag über die Plakate in Kenntnis gesetzt worden", sagte der Sprecher des Bezirksamts, Christian Berg, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass sie irgendwann Mitte der letzten Woche aufgehängt worden sind, können aber nicht sagen, wie viele es waren."

Er habe sich am Freitag selbst ein Bild davon gemacht, so Berg weiter. Zu dem Zeitpunkt hätten nur noch zwei Plakate gehangen. Zudem habe er an fünf oder sechs Bäumen Farbschmierereien in den Farben der palästinensischen Fahne festgestellt.

Dem Bezirksamt lagen nach eigenen Angaben außerdem Fotos von weiteren Plakaten vor. "Wir haben den arabischen Text übersetzen lassen, um den Inhalt zu prüfen. Es werden Raketenangriffe auf Israel gutgeheißen, und es ist zum Beispiel die Rede von Rache für einen palästinensischen Märtyrer", sagte der Sprecher.