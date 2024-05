Anschlussstelle Freienbrink - Polizei sperrt A10 wegen Protesten gegen Tesla

Sa 11.05.24 | 13:04 Uhr

Die Proteste gegen die Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide gehen am Samstag weiter. Die A10 ist aufgrund von Versammlungen an der Anschlussstelle Freienbrink bereits gesperrt.

Die Proteste gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide gehen am Samstag weiter. Über das soziale Netzwerk "X" verkündete die Polizei Brandenburg am Morgen eine Vollsperrung der A10 an der Anschlussstelle Freienbrink aufgrund von Versammlungen.

Am frühen Nachmittag ist eine Demonstration vom Bahnhof Fangschleuse zum Werksgelände geplant. Dazu haben verschiedene Gruppen aufgerufen. Eine Sprecherin des Bündnisses "Tesla den Hahn abdrehen" sagte bei einer Pressekonferenz am Mittag, die E-Auto-Fabrik gefährde das Trinkwasser. Die Gemeindevertretung von Grünheide sollte deshalb bei ihrer Sitzung am 16. Mai den Bebauungsplan für die Erweiterung ablehnen. Diese Forderung wolle man mit der Demonstration unterstreichen.

Steffen Schocht von der Bürgerinitiative Grünheide dankte den anderen Gruppen, dass sie die Anwohner bei ihrem Protest gegen die Fabrik unterstützen. Man habe die ökologischen Bedenken immer wieder vorgebracht, sei aber "auf Granit" gestoßen. Politik und Unternehmen hörten nicht auf die Befindlichkeiten der Menschen vor Ort.

Festnahmen am Freitag

Die Proteste gegen den Autobauer hatten sich am Freitag deutlich verschärft. Während eines Demonstrationszugs versuchten Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten, auf das Firmengelände des Autobauers vorzudringen. Dieser Versuch konnte von der Polizei abgewehrt werden.

Im Zuge der polizeilichen Einsatzmaßnahmen sollen bislang 16 Personen in Gewahrsam genommen worden sein. Anzeigen sollen unter anderem wegen Widerstandshandlungen, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie Hausfriedensbruch aufgenommen worden sein.

"Es wurden mehrere Personen verletzt, davon 21 Einsatzkräfte der Polizei", hieß es seitens der Polizei. Die Polizei war sowohl vor dem Werk als auch in Grünheide mit einem Großaufgebot im Einsatz und stellte auf dem Werksgelände Wasserwerfer und einen Räumpanzer auf. Zur genauen Zahl der Einsatzkräfte machte die Polizei am Freitag vorerst keine Angaben.

Aktivisten sprechen von Polizeigewalt

Das Bündnis Disrupt berichtete, dass etwa 800 Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Gelände gewesen seien. Insgesamt war die Rede von mehr als 1.000 Teilnehmern an den Protesten. Laut der Brandenburger Polizei befanden sich die Aktivisten lediglich auf dem Feld vor dem Gelände und seien zurückgedrängt worden. Auch Werksleiter André Thierig schrieb auf der Plattform "X", dass niemand auf das Werksgelände gelangen sei. Die Zäune an der Fabrik seien "intakt" geblieben.

Allerdings sei es laut einem Reporter der Deutschen-Presseagentur immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei und vereinzelten Festsetzungen gekommen.

Disrupt kritisierte die Festnahmen und sprach von "massiver Polizeigewalt" und "Repressionen". Der Protest sei legitim und habe bereits gewirkt.

Proteste bis Sonntag geplant

Seit Mittwoch rufen Tesla-Gegner zu Aktionstagen gegen den Autobauer auf. Hintergrund ist die geplante Erweiterung des einzigen Tesla-Werks in Europa. Ganz in der Nähe protestieren seit Ende Februar Klimaaktivisten in einem Camp mit Baumhäusern gegen die geplante Erweiterung des Geländes und die Rodung von Wald.