Der SV Babelsberg 03 ist dabei seiner Favoritenrollte beim Aufsteiger FSV Zwickau gerecht geworden. In seinem vorletzten Spiel als Nulldrei-Trainer besiegten Markus Zschiesche und seine Mannschaft die Sachsen mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte der Berliner Samir Werbelow in der 19. Minute. Mit dem Erfolg verteidigte Babelsberg den fünften Tabellenplatz.

Der BFC Dynamo konnte auch das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnen und spielte bei Chemie Leipzig nur 1:1-Remis. Nach der Führung durch Dominic Duncan (20.) traf Maximilian Jagatic im zweiten Durchgang zum Ausgleich (69.) für die Sachsen. Der Klub aus Berlin-Hohenschönhausen bleibt damit auf dem vierten Platz und erwartet zum Saison-Abschluss das Derby gegen den Berliner AK (Sonntag, 13 Uhr).

Das Tabellenschlusslicht verlor unterdessen auch sein vorerst letztes Heimspiel in der Regionalliga Nordost. Der BAK, dessen Gang in die Oberliga am Tag zuvor durch den Abstieg des NOFV-Klubs Hallescher FC aus der 3. Liga besiegelt wurde, unterlag Lokomotive Leipzig mit 0:5 (0:1). Die Tore für die Sachsen erzielten dreimal Osman Atilgan (4., 48. sowie 56. per Elfmeter), Linus Zimmer (60.) und Abou Ballo (78.).