Der Havel-Oder-Kanal in Höhe Oderberg (Barnim) ist für die Schiffsverkehr wieder freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Dienstag mit. Der Schifffahrtsweg war aus Sicherheitsgründen mehr als zehn Tage lang gesperrt worden, da es beim Abriss einer Stahlbrücke bei Oderberg, die Teil der Bundesstraße B 158 ist, "zu nicht vorhersehbaren Verformungen der Bestandsbrücke gekommen war", so Sprecher Steffen Streu. Daher musste Spezialtechnik eingesetzt werden. Nun sei der Brückenabriss beendet und die Wasserstraße wieder befahrbar.

Wegen der Sperrung des Havel-Oder-Kanals konnte die Berufsschifffahrt nicht mehr in Richtung Oder und in Richtung Berlin fahren. Zahlreiche Schiffe lagen daraufhin vor Oderberg fest.