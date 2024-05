Senat will Pläne des Besucherzentrums für den Bundestag beschließen

Der Berliner Senat will am Dienstag (ab 10 Uhr) den Bebauungsplan für das neue Besucherzentrum am Bundestag beschließen. Geplant ist, alle Gäste künftig durch einen Tunnel vor den Eingang des Reichstages zu führen. Damit soll die Sicherheit des Bundestages erhöht werden.

Beschließen will der Senat außerdem den Rahmenplan für das sogenannte Karstadt-Areal am Kurfürstendamm. Dabei geht es um die künftige Gestaltung des Geländes.

Ein weiteres Thema ist der geplante Campus für Demokratie in Berlin-Lichtenberg. Auf dem früheren Gelände des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR soll ein moderner Lernort über Unterdrückung, Widerstand und Aufklärung entstehen.

Sendung: rbb 88.8, 14.05.2024, 06:30 Uhr