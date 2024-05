Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das OVG ließ zwar keine Revision zu. Die AfD kündigte aber bereits an, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einzulegen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) im nordrhein-westfälischen Münster erklärte dies am Montag für rechtens [ tagesschau.de ]. Damit darf der Verfassungsschutz auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen.

Sechs der 24 Abgeordneten der Brandenburger AfD-Fraktion sind mittlerweile als rechtsextrem eingestuft. Die Partei prüft, ob sie gegen die neuen Einstufungen der Abgeordneten Dennis Hohloch und Lars Schieske juristisch vorgehen will.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, warf dem Gericht am Montag vor, es habe ein "politisches Gefälligkeitsurteil" gefällt. "Es wurden die vermeintlichen Erkenntnisse des Verfassungsschutzes als Tatsachen übernommen und nicht hinterfragt", behauptete Berndt. Er sprach von "Fantastereien des Verfassungsschutzes".

Die Berliner Landesvorsitzendender Grünen, Nina Stahr und Philmon Ghirmai, forderten in Reaktion auf das Urteil den Start eines Verbotsverfahrens. "Mit der Entscheidung ist eine Hürde hin zu einer bundesweiten Einstufung der AfD, nicht nur als Verdachtsfall, sondern als gesichert rechtsextrem, genommen", teilten sie mit. "Die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie und Millionen von Mitbürger*innen, weshalb ein Verbotsverfahren jetzt unverzüglich in Angriff genommen werden muss."

Ähnlich äußerte sich der Berliner Linke-Landesvorsitzende Maximilian Schirmer. "Die AfD ist keine demokratische Partei, sondern eine Gefahr für alle, die ihr nicht deutsch oder rechts genug sind", erklärte er. "Wir dürfen nicht warten, bis die AfD die Macht hat, Deutschland zu einem autokratischen Staat wie Russland oder die Türkei umzubauen. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen." Ein Verbotsverfahren gegen die AfD müsse so schnell wie möglich geprüft werden.

Der Generalsekretär der CDU Brandenburg, Gordon Hoffmann, forderte seinerseits die anderen Parteien zu mehr Engagement auf. "Wenn wir nicht wollen, dass sich noch mehr Menschen von der Demokratie abwenden, müssen wir in der Politik drei Dinge tun: Probleme lösen, Probleme lösen, Probleme lösen. Es ist fatal für unsere Demokratie, den Menschen ständig einzureden, dass die Probleme, die sie sehr genau wahrnehmen, nicht existieren würden.“

Als Begründung für das Urteil hatte Gerald Buck, Vorsitzender Richter des 5. Senats, gesagt, es gebe "hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte" für Bestrebungen der AfD, "die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet sind". In der AfD würden "in großem Umfang herabwürdigende Begriffe gegenüber Flüchtlingen und Muslimen verwendet". Eine solche Abwertung sei laut Grundgesetz eine "unzulässige Diskriminierung". Deshalb sei am Vorgehen der Verfassungsschützer nichts auszusetzen.