Trockenheit und Schädlinge - Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt

Mo 13.05.24 | 10:43 Uhr

rbb24/Caroline Winkler Audio: rbb24 Antenne Brandenburg | 13.05.2024 | Mastow, Daniel | Bild: rbb24/Caroline Winkler

In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen.



Das sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Montag Antenne Brandenburg vom rbb. In fünf Landkreisen wurde am Montagmorgen die höchste Waldbrandstufe 5 ausgerufen - in den Landkreisen Havelland

Potsdam-Mittelmark

Teltow-Fläming

Dahme-Spreewald und

Oberspreewald-Lausitz



Nur in der Uckermark gelte noch die Stufe 3. Waldbrandstufe 4 gilt am Montag in den Landkreisen Prignitz

Ostprignitz-Ruppin

Oberhavel

Barnim

Märkisch-Oderland

Oder-Spree und Frankfurt (Oder)

Spree-Neiße und Cottbus

Elbe-Elster



Die Waldbrandgefahr steige wegen der Trockenheit, den gestiegenen Temperaturen und des höheren Sonnenstandes, so Engel. Außerdem sei der Wald durch Borkenkäfer und Pilzinfektionen geschwächt.



Er rechne damit, dass bis Freitag die Waldbrandgefahr besonders hoch sei. Darüber hinaus sei noch unklar, ob es am kommenden Wochenende regnen werde. Engel rief dazu auf, im Wald das Rauch- und Feuerverbot unbedingt zu beachten.



Gleichzeitig sieht Engel Verbesserungen beim Schutz der Wälder vor Bränden. In den vergangenen Jahren sei zum Beispiel der Waldumbau hin zu mehr Laubbäumen vorangekommen. Außerdem seien Wege ausgebaut und mehr Löschwasserentnahmestellen angelegt worden.

Einen größeren Waldbrand-Einsatz gab es am Sonntagabend in Cottbus. Das teilte die Leitstelle Lausitz mit. Im Stadtteil Ströbitz musste die Feuerwehr rund 4.000 Quadratmeter Waldboden löschen. Einen weiteren Waldbrand gab es im Spreewaldort Byhleguhre.