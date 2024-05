Die Industrie-und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg sieht in den Protesten gegen den US-Autohersteller Tesla eine Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. "Wir haben gerade mal ein Unternehmen gehabt, dass sich hier in der Region ansiedelt, dass auch mal ein Lichtblick war für alle jungen Leute, die auch hier in der Region bleiben wollten", sagte Monique Zweig, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostbrandenburg, am Montag dem rbb. "Das wird durch diese Aktionen nachhaltig beschädigt", zeigte sich Zweig überzeugt.

Generell würden derzeit viele Unternehmen in Ostbrandenburg eher pessimistisch in die Zukunft blicken, betonte Zweig. Laut aktuellem Konjunkturbericht, der am Montag in Frankfurt (Oder) vorgestellt wurde, schätzen 80 Prozent der Unternehmen ihre Lage als befriedigend oder schlecht ein. Auch die Investitionsbereitschaft ist demnach niedrig. Aktionen, wie die versuchte Besetzung der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree), schreckten Investoren zusätzlich ab, sagte IHK-Fachbereichsleiter Robert Radzimanowski.



Radzimanowski kritisierte auch die Art, wie der Streit um Tesla ablaufe. "Die Kommunalpolitiker in Grünheide und der Region stehen mit ihrem Namen und Gesicht in der Öffentlichkeit", sagte er. "Und ihnen gegenüber steht eine Gruppe Vermummter, die am Ende damit droht, wiederzukommen, wenn nicht - die aus ihrer Sicht - richtige Entscheidung getroffen wird. Das finden wir schon sehr befremdlich."