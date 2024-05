Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam haben 14 Badestellen das Prädikat gut bekommen. Zwei Badestellen haben die Tester als ausreichend bewertet - das sind die Badestelle in der Großen Plötze im Ortsteil Neuendorf der Gemeinde Löwenberger Land (Oberhavel) sowie die Flussbadestelle in Schwedt/Oder in der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (Uckermark).

Für die Wasserqualität in Brandenburgs Seen spielt die Quagga-Dreikantmuschel eine wichtige Rolle. Sie war ursprünglich nur in den Zuflüssen des Schwarzen Meeres heimisch, siedelt sich aber seit etwa 15 Jahren in europäischen Binnengewässern an und verdrängt die heimische Dreikant-Zebramuschel.



Die Quagga-Muschel weist eine vergleichsweise höhere Filtrationsleistung auf und vermehrt sich viel schneller, dadurch macht sie das Wasser in vielen Seen sauberer und klarer.