Ein 25-jähriger Autofahrer hat in Mixdorf (Oder-Spree) eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Mit einem gestohlenen Auto verursachte er am Freitagnachmittag eine Unfallserie, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte.

Zuerst missachtete der Mann nach Polizeiangaben ein Stoppschild und kollidierte auf einer Kreuzung mit einem Pkw. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und erfasste dabei eine 56-jährige Fußgängerin, die eine Beinverletzung erlitt.