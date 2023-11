Matze Cottbus Mittwoch, 08.11.2023 | 18:22 Uhr

Immer weiter Geld ausgeben, welches eigentlich gar nicht da ist. Das ist der feuchte Traum fast aller Parteien. Und wenn es dann noch "für's Klima" ist, kann doch niemand dagegen sein, oder?

Was für eine absurde Argumentation. Gut so, dass sich der Rechnungshof nicht jedes Märchen erzählen lässt. Leider ist er ein zahnloser Tiger. Unter dem Deckmäntelchen der Klimaneutralität wird zukünftig noch so manche Milliarde ausgegeben werden, die man besser in das Schulsystem stecken sollte.