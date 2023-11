Offener Brief an Regierenden Bürgermeister

Ein Bündnis von Verbänden und Initiativen hat vor einem "Etikettenschwindel" beim Klima-Sondervermögen des Senats gewarnt.

In einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und weitere Senatsmitglieder mahnen unter anderem der BUND, Fridays for Future und die Klimaliste Berlin mehr Transparenz und die Einbeziehung von Experten an.

Es müsse "unbedingt sichergestellt werden, dass die Mittel ausschließlich in Klimaschutz und Klimaanpassung fließen", heißt es in dem Schreiben. "Wir stehen vor einem großen Koffer Geld", so der Klima-Referent beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Matthias Kümmel. Noch sei aber völlig unklar, wo der Senat Prioritäten setzen wolle.