Kontaktverfolgung in den Bezirken

Im Kampf gegen das Coronavirus setzen die Berliner Bezirke erstmals eine Software ein, die ursprünglich 2014 als Reaktion auf den Ebola-Ausbruch in Westafrika entwickelt wurde.



Die Anwendung SORMAS, eine Abkürzung für "Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System", soll die Nachverfolgung von Kontakten von Infizierten effizienter machen. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hat die Software entwickelt.

Das Gesundheitsamt Mitte arbeitet seit einer Woche mit SORMAS. Zuvor hatten die Mitarbeiter Excel-Tabellen genutzt, um einen Überblick über die Infizierten zu behalten. So habe man nicht weiterarbeiten können, betonte der Amtsarzt von Mitte, Lukas Murajda. Die Einführung von SORMAS sei in allen zwölf Bezirken geplant, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag bei einem Besuch im Lagezentrum im Rathaus Wedding. Dort arbeiten normalerweise 20 Personen für den Seuchenschutz - im Moment sind es dagegen 160.