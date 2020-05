Berliner Elternvertreter haben von Politik und Arbeitgebern Unterstützung für Eltern gefordert. Von Eltern könne jetzt nicht verlangt werden, 40 Stunden zu arbeiten, wenn kaum oder wenig Kinderbetreuung stattfindet, sagte Corinna Balkow, die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK) in Berlin, am Mittwoch im rbb. Die Politik müsse hier die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Corinna Balkow erinnerte an das Recht vieler Arbeitnehmer, Stunden zu reduzieren und an den Kündigungsschutz.