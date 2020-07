Die Polizei hat in Berlin-Mitte einen Mann festgenommen, der ohne Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahn der Linie 8 gefahren ist.



Der 28-Jährige habe am Donnerstagmittag mehrfach die Herausgabe seines Personalausweises verweigert und Widerstand geleistet, als ihm Handfesseln angelegt werden sollten, teilte die Polizei am Freitag mit. Einsatzkräfte hatten ihn zuvor auf seine fehlende Maske angesprochen und stiegen mit ihm am U-Bahnhof Alexanderplatz aus, um seine Identität festzustellen.