Woidke will Quarantäne voraussichtlich am Dienstag beenden

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird aus seiner Corona-Quarantäne wahrscheinlich am kommenden Dienstag zurück sein. Dann sei er voraussichtlich wieder in der Staatskanzlei, sagte Regierungssprecher Florian Engels auf Anfrage. Der Ministerpräsident habe nur noch leichte Symptome.

Vorübergehend in Quarantäne begeben hatten sich auch der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie hatten gemeinsam mit Woidke kurz vor Bekanntwerden seiner Infektion eine Pressekonferenz gegeben. Auch sie hatten sich nicht angesteckt.

Aktuell arbeitet Woidke vom Homeoffice aus. So nimmt er nach Angaben des Regierungssprechers am kommenden Montag an der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Die Runde will eine Zwischenbilanz der Einschränkungen ziehen, die seit dem 2. November gelten.