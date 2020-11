Mama2 Berliner Umland Dienstag, 03.11.2020 | 10:04 Uhr

Tja, dann würde ich mal sagen, dass der gesamte Landtag in Quarantäne gehört. Ach ne, sorry, da gibt es Ausnahmen, ist ja nicht wie in Schulen, die bei einem Fall gleich komplett geschlossen werden!

Wer weiß auf welcher Party Herr Woidke wohl unterwegs war...